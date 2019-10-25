Vücut geliştirme şampiyonu öğrencilerle buluştu

25.10.2019 16:04

Zonguldak'ta, "Yeşil Sahne" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Dünya ampute vücut geliştirme şampiyonu Tolga Murat Balıkçı, Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen "Yeşil Sahne" konulu söyleşide, hiçbir zaman engelini bahane etmediğini, her zaman çok çalışarak bir şeyler elde ettiğini söyledi.

Dezavantajı avantaja dönüştürmenin önemli olduğunu belirten Balıkçı, "Hedef orta düzeydeyse 'Yapamazsın.' diyenler 5-10 kişi olur ama hedef büyükse bu sefer engel olan insan sayısı da cidden artıyor. Büyük hedeflerinizi yüreğinizde saklayın çünkü kendiniz buna gerçekten inanırsanız mutlaka başarırsınız." diye konuştu.

Söyleşi soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA