VÜCUDUNA SARDIĞI UYUŞTURUCULARLA HAVALİMANINDA YAKALANDI - Haberler

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VÜCUDUNA SARDIĞI UYUŞTURUCULARLA HAVALİMANINDA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAN'dan Ankara'ya gitmek için havalimanına gelen yolcunun üst aramasında, karın ve kasık bölgelerinde 522 gram eroin ile 517 gram metamfetamin ele geçirildi.

ANKARA (DHA) - VAN'dan Ankara'ya gitmek için havalimanına gelen yolcunun üst aramasında, karın ve kasık bölgelerinde 522 gram eroin ile 517 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Van Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, Van'dan Ankara'ya gitmek üzere havalimanına gelen yolcudan, X-ray cihazından geçeceği sırada şüphelendi. Yolcunun üst aramasında, karın ve kasık bölgelerine gizlenen 522 gram eroin ve 517 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor. (DHA)

VÜCUDUNA SARDIĞI UYUŞTURUCULARLA HAVALİMANINDA YAKALANDI

VÜCUDUNA SARDIĞI UYUŞTURUCULARLA HAVALİMANINDA YAKALANDI

VÜCUDUNA SARDIĞI UYUŞTURUCULARLA HAVALİMANINDA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Metamfetamin, Ankara, Eroin, Van, Güncel, Haberler

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