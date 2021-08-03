Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı
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Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da korkunç bir cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ormanlık alanda bulunan vücudunun parçaları eksik olduğu için dün gece babası Mustafa Haytaoğlu'ndan DNA örneği alındı.

28 Temmuz Çarşamba günü evinden ayrılan, Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan ailesi 5 gündür kızlarından haber alamıyordu. Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, genç kızın son olarak Konyaaltı ilçesinde inşaat mühendisi ve emlak işiyle uğraşan M.M.A. (48) ile görüştüğünü tespit etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, ardından gitti" dediği öğrenildi. Bunun üzerine şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şehir polis ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde M.M.A.'nın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi tekrar gözaltına aldı.

Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı

ÇAPRAZ SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Çapraz sorgunun ardından cinayeti itiraf eden M.M.A.'nın, "Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak'taki ormanlık alana gömdüm" dediği öğrenildi. Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı

'CANAVARCA HİSLE ADAM ÖLDÜRMEK' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı M.M.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı, "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABASINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Dün gece, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babasından DNA örneği alındı. Genç kızın, ormanlık alanda bulunamayan vücudunun eksik parçalarının aranmasına halen devam ediliyor.

Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı - Haberler
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