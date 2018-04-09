Vsy Biotechnology Oftalmolojideki Yeniliklerini Açıkladı

VSY Biotechnology, 38. TOD Nisan Kursu'nda son yeniliklerini ve şirkette yaşanan gelişmeleri göz hekimleri ile paylaştı.

VSY Biotechnology açıklamasına göre, VSY Biotechnology, Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi'nce düzenlenen 38. TOD Nisan Kursu'ndaki yerini aldı. Organizasyona Türkiye'nin her tarafından göz uzmanları katıldı. Uvea Hastalıkları konulu etkinlik boyunca bilimsel sunular, olgu tartışmaları yapıldı; oftalmolojiye yönelik yenilikler ve güncel gelişmeler konuşuldu.

VSY Biotechnology yetkilileri fuar boyunca son yeniliklerini ve şirkette yaşanan gelişmeleri göz hekimleri ile paylaştı. Göz hekimleri tüm dünyada patent başvuruları yapılan ve 55'den fazla ülkeye ihracatı gerçekleştirilen "Sinüzoidal Göz İçi Lensi Acriva Trinova" hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca VSY Biotechnology ve Bauch & Lomb ile yapılan özel distribütörlük anlaşması da Nisan Kursu sırasında göz hekimlerine duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, yeni göz içi lensin dünyada bu alanda çok önemli bir yenilik içerdiğini ve devrim niteliğinde olduğunu belirtti.

VSY Biotechnology Ar-Ge Merkezi'nde tasarlanarak üretilen Acriva Trinova, SVT üretim teknolojisi ile üretildiğini aktaran Göktekin, şunları kaydetti:

"Trinova göz içi lensi katarakta çözüm oluştururken aynı zamanda yakın-orta ve uzak mesafelerde kesintisiz sürekli görüş sağlayarak; hipermetrop, miyop, astigmat göz kusurlarını ortadan kaldırabiliyor. Ameliyat sonrasında göz bozuklukları giderilebiliyor ve hasta hayatına gözlük takmadan devam edebiliyor. Acriva Trinova; SVT üretim tekniği, Sinüzoidal özelliği ve basamaksız difraktif alanları sayesinde kullanıcılarına her mesafede iyi görüş imkanı sunuyor. Özel tasarımı sayesinde karanlık tüm ışık koşullarında gözde optimum ışık dağılımı gerçekleştiriyor; daha iyi kontrast duyarlılığı oluşuyor ve yalnızca yakın-orta uzak mesafelerde değil ara görüş mesafelerinde de ultra netlik kazanılıyor. Yüzde 92 oranında çok yüksek bir seviyede efektif olarak retinaya ışık iletimini gerçekleştirebilen göz içi lensi, bu özelliğiyle de karanlık ortamlarda dahi kolay görüş imkanı sunabiliyor. Trinova gözde ışık dağılımını engelliyor. Trinova kullanıcılarında 'kedi gözü parlamaları' oluşmuyor."

Bausch + Lomb ile yapılan yeni anlaşmayla güçlerine güç kattıklarını dile getiren Göktekin, "2018 itibari ile Bausch + Lomb'un Cerrahi Cihaz ve Aksesuarları'nın Türkiye'deki pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini üstlenmiş bulunuyoruz. Bausch + Lomb'un 150 yıllık tecrübesi ile geliştirdiği katarakt ve vitroeretinal cerrahi ürün portföyünü Türkiye'ye sunmamızdan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Ürettiğimiz yenilikçi ürünlerimizle birlikte Bausch+ Lomb'un cerrahi ürün gamını da bünyemize eklememizle birlikte; katarak ameliyatında gerekli olabilecek bütünleşik tüm teknolojik ihtiyaçları hekimlerimizle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.