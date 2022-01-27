VRL Türkiye: Birlik Kapalı Elemeleri | 1. Gün Sonuçları

Merakla beklenen ve Türkiye'nin ilk VALORANT ligi olacak olan VRL Türkiye : Birlik'te mücadele edecek 8 takımın belirlenmesi için son adıma geçildi. VRL Türkiye : Birlik Kapalı Elemeleri, bugün oynanan 4 maç ile başlangıç yaptı. A ve B Grubu açılış karşılaşmaları tamamlandı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar VRL Türkiye : Birlik'te mücadele etmeye hak kazanacak.

Kapalı Elemeler Grupları

A Grubu

VCT 2022: 1. Aşama'da istediğini alamayan Fenerbahçe Esports, günün ilk karşılaşmasında yeni parlayan ve şimdiden adından söz ettirmeyi başarmış organizasyonsuz takım 3 Gün Yeter karşısına çıktı. 3 Gün Yeter Bind haritasını, Fenerbahçe Espor ise Breeze haritasını seçti. Icebox haritası ise karar haritası olarak belirlendi. Başa baş geçen ilk haritanın galibi 13-11'lik skorla sarı lacivertli ekip oldu. Özellikle 3 Gün Yeter takımından L7'nın performansı dikkat çekti. İkinci harita de benzer bir çekişmey sahne olsa da Fenerbahçe Espor haritayı 13-9 kazandı. Seriyi kazanan 2-0'lık skorla Fenerbahçe Espor oldu.

A Grubu'nun ikinci karşılaşmasında VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri finalisti Futbolist ve yeni kadrosuyla iyi bir ivme yakalayan Karagümrük Espor karşı karşıya geldi. Karagümrük Espor'un seçimi Haven haritası, Futbolist'in seçimi Icebox haritası olurken karar haritası ise Ascent olarak belirlendi. Karagümrük Espor, kendi seçimi olan haritaya çok iyi bir başlangıç yaptı. 8-1'lik seri yakalayan kırmızı siyahlılar ilk yarının sonlarına doğru bu ivmeyi kaybetmeyi başladı. Bu kaybedilen turların ardından Futbolist birden karşılaşmaya ortak oldu. Heyecanı yüksek ilk harita, 13-11 Futbolist galibiyeti ile son buldu. Futbolist kendi seçimi olan Icebox haritasında ise baştan sona baskın bir oyun sergileyerek haritayı 13-5 kazandı ve seri 2-0 Futbolist lehine sonlandı. Yarın A Grubu Kazananlar Maçı'nda Fenerbahçe Espor ve Futbolist, Eleme Maçı'nda ise 3 Gün Yeter ve Karagümrük Espor karşı karşıya gelecek.

B Grubu

B Grubu'nun ilk karşılaşmasında VCT 2022: 1. Aşama'da açık elemeleri geçemeyen ve VRL Türkiye: Birlik öncesi kadro yenilenmesine giden Beşiktaş Esports, Zero Zone karşısına çıktı. Karşılaşmanın ilk haritası olan Breeze haritasını Beşiktaş Esports 13-5 gibi büyük bir üstünlükle kazanarak seride 1-0 öne geçti. Birinci haritanın aksine Fracture haritasında daha çekişmeli bir karşılaşma yaşandı. Zero Zone karşılaşmanın ikinci yarısında yakaladığı 7-0'lık seri ile haritayı kazandı ve seride durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın son haritası olan Bind haritasında ise Beşiktaş Esports baskın bir oyunla 13-4 galip geldi. Siyah beyazlı ekip seriyi 2-1 kazandı.

B Grubu'nun ikinci ve günün karşılaşmasında bu sezona çok iyi bir başlangıç yapsa da EMEA'ya gidemeyen Fire Flux Esports, Galakticos karşına çıktı. Galakticos'un seçimi Ascent haritası, Fire Flux Esports'un seçimi Breeze haritası olurken karar haritası da Bind olarak belirlendi. İlk haritanı galibi 13-7'lik skorla Fire Flux Esports oldu. İkinci haritada ise Galakticos her ne kadar iyi başlangıç yapsa da bu gidişatını sürdüremedi. İkinci haritayı 13-8 kazanan Fire Flux Esports seriyi de 2-0 tamamladı ve B Grubu Kazananlar Maçı'nda Beşitaş Esports'un rakibi oldu. Galakticos ise Zero Zone ile Eleme Maçı'na çıkacak. İki maç da yarın oynanacak.

Günün Sonuçları