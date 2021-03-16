VPG Türkiye Formula 1 sezonunun ilk üçü belli oldu
16.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:28
Şampiyonluğu kazanan Ferrari takımı oyuncuları Oner Urcum ve Caner Burak Aksoy'u kutluyoruz.
VPG Türkiye Formula 1 sezonu tamamlandı. Sezon sonunda takımlar klasmanında Ferrari takımı şampiyonluğa ulaştı.
Şampiyonluğu kazanan Ferrari takımı oyuncuları Oner Urcum ve Caner Burak Aksoy'u tebrik ediyoruz.
Sürücüler klasmanında sıralamaya göre ilk üç isim şöyle oldu:
- Caner Burak Aksoy
- Can Yazıcıoğlu
- Mehmet Bıldırcın
Kaynak: Playerbros