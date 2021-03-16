VPG Türkiye Formula 1 sezonunun ilk üçü belli oldu

VPG Türkiye Formula 1 sezonu tamamlandı. Sezon sonunda takımlar klasmanında Ferrari takımı şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluğu kazanan Ferrari takımı oyuncuları Oner Urcum ve Caner Burak Aksoy'u tebrik ediyoruz.

Sürücüler klasmanında sıralamaya göre ilk üç isim şöyle oldu:

Caner Burak Aksoy

Can Yazıcıoğlu

Mehmet Bıldırcın

Kaynak: Playerbros