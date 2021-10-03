Vosvos tutkunlarından Türk Kızılay'a kan bağışı - Haberler
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Vosvos tutkunlarından Türk Kızılay'a kan bağışı

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Vosvos tutkunlarından Türk Kızılay'a kan bağışı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen "vosvos" tutkunları, kan bağışının önemine dikkat çekmek için buluştu.

ANKARA (AA) - Türkiye'nin dört bir yanından gelen "vosvos" tutkunları, kan bağışının önemine dikkat çekmek için buluştu.

Ankara Vos Birliği, Türk Kızılay'ın desteğiyle "Sen Kan Ver, Kızılay Can Versin" etkinliği düzenledi.

Farklı illerden araçlarıyla gelen "vosvos" tutkunları, Batıkent'teki Vosvos Park'ta buluştu. Katılımcılar buradan başlattıkları konvoyla il genelinde tur atarak trafiğe renk kattı.

Ankara Vos Birliği üyeleri, Etimesgut'taki Türk Kızılay kan bağış otobüsü önünde toplanarak, kan bağışında bulundu, vosvos meraklılarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ankara Vos Birliği'nden Olgun Şensoy, bir çok sosyal sorumluluk projesine destek veren Ankara Vos Birliği üyesi vosvos tutkunlarının, bugün Türk Kızılay'a kan vererek örnek bir davranış sergileyeceklerini ifade etti.

Vosvos tutkunlarından Türk Kızılay'a kan bağışı

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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