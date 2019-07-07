'Vosvos' severlerden lösemili çocuklar için göl turu

Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Bolu'da 2 gün kamp yapan Vosvos sahipleri, süsledikleri araçlarıyla renkli görüntüler oluşturdular. Vosvoscular, kampın son gününde lösemili çocukları göl turunda gezdirdiler.

Bolu Gölköy Baraj Gölü'nde Vosvos Sevenler Derneği tarafından Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 70 Vosvos sahibinin katıldığı 2 günlük kamp etkinliği düzenlendi. Çeşitli süslemelerle kaplanmış olan farklı renk ve modellerdeki Vosvoslarla Bolu Kansersiz Yaşam Merkezi Alanı'na gelen sürücüler, çadırlarını kurarak kamp yaptılar. Farklı etkinliklerin ve canlı müziklerin yapıldığı etkinliğin son gününde Vosvos sahipleri tedavi gören 10 lösemili çocuğa jest yaparak göl çevresinde tur yaptırdı.

Bolu Vosvos Sevenler Derneği Başkanı İsmail Duman, "Etkinliğimiz Bolvos adına Lösemili Melekler katkısıyla düzenlediğimiz bir etkinlik. Hem Vosvos kampı, aynı zamanda lösemili çocuklarımıza jest yapmak için gezdiriyoruz. Bunu ilk kez yaptık. Her sene gelenekselleştirip güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Bolu Lösemili Melekler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Eğitim Derneği Başkanı Elvan Coşkun ise, "Bolvos'un Türkiye'den bütün Vosvos sevenleri topladığı bu etkinliğe ev sahipliği yaptık. Bugün etkinliğin sonunda da 10 tane özel çocuğumuza, lösemi ve diğer tedavi gören çocuğumuza Gölköy'ün etrafında gezi düzenledik. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinlik, Vosvoscuların lösemili çocuklara yaptırdığı göl turunun ardından sona erdi. - BOLU

Kaynak: İHA