Volkswagen tepe yöneticisi Herbert Diess: Değişime ayak uydurmazsak Nokia gibi oluruz
Otomobillerin artık sadece bir taşıt, üreticilerin de artık sadece bir araç üreticisi olmaktan çıktığını söyleyen Herbert Diess "geleneksel otomobil üreticilerinin dönemi kapandı," ifadelerini kullandı
16.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:57
Volkswagen'in tepe yöneticisi Herbert Diess Nokia'nın kaderini paylaşmamak için değişime ayak uydurmada daha hızlı davranmaları gerektiğini söyledi.
Diess, Alman üreticinin üst düzey yöneticileri ile yaptığı küresel toplantı sonrası asıl sorunun yeterince hızlı olup olmadıklarını vurgulayarak şu andaki performansla bunun oldukça zor olacağını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com