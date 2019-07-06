Volkswagen'in Elektrikli Yarış Arabası, Yeni Bir Rekora Daha İmza Attı

Volkswagen'in elektrikli yarış arabası ID R, geçtiğimiz cuma günü Goodwood Hillclimb pistini en kısa sürede tamamlama rekorunu kırdı. Pisti 41,18 saniyede tamamlayan ID R, 1999 yılında pisti 41,6 saniyede tamamlamayı başaran McLaren MP4/13 aracını tahtından etmiş oldu.

Bu rekor, ID R ile birlikte rekoru kıran sürücü Romain Dumas'ın kırdığı ilk rekor değil. Sürücü, 2018 yılında Goodwood'u elektrikli bir arabayla 43,96 saniye ile en hızlı bitiren kişi olmuştu.

Volkswagen'in elektrikli yarış arabası ID R, 680 beygir gücüne sahip. 43 kWh bataryaya sahip olan ID R, iki aksında da birer motor taşıyor. Volkswagen'in söylediğine göre araba 2,25 saniyede 96 km/s hıza ulaşabiliyor.

Volkswagen, Goodwood pistinde yaptığı açıklamada kısa mesafeler için çok daha agresif bir enerji yönetimi stratejisi seçtiğini belirtti. Volkswagen Motorsport'un teknik sorumlusu François-Xavier Demaison, "Goodwood'daki sürüş için çok kısa zamanda çok yüksek bir güç üretimine ihtiyaç var" dedi.

Volkswagen'in bu rekoru ne kadar uzun süre elinde tutabileceğini bekleyip göreceğiz. Goodwood'u her sene yeni yarış arabalarının ziyaret ettiği göz önüne alındığı zaman, rekabetin çok daha çetin bir hâle geleceğini söylemek yanlış olmaz.