Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan şarkıcı Volkan Konak'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. Volkan Konak ölümü sonrası geçmişte yaptığı açıklamalar gündem oldu. Peki, Volkan Konak HDP açıklaması nedir? Volkan Konak, 'HDP'liler Maçka'da benim evimde de kalabilir' dedi mi?

VOLKAN KONAK HDP AÇIKLAMASI NEDİR?

Volkan Konak geçmişte yaptığı açıklama ile ilgili şu sözleri kullanmıştı.

İyi kalpli, dost yüzlü, uygar dostlarım. Sizin tanıklığınızda cahilliğini, nefretini, partizancılığını bizim üzerimizden yaşamaya çalışanlara birkaç söz söylemek istiyorum. Barış süreci ve barış umutlarının yaşandığı yıllarda, seçim çalışmaları için Karadeniz turuna çıkmak isteyen, adı geçen parti teşkilatına saldırı ve linç girişimi yapılacağını öğrendiğimizde, bunun toplumsal barışa zarar vereceğini, doğmuş olduğum şehrimin siciline yeni bir leke sürüleceğini düşündüğümüzden, insanları soğukkanlılığa davet eden, sanatçıların toplumdaki opsiyonunu kullanarak yapılan bir çağrıydı. Zira doğduğum şehrin Hrant Dink olayında aldığı yara, mesela Sivas'ın Madımak Oteli'nde insanların yakılmasıyla aldığı yara ortadayken, amaç olacak olayların önüne geçmekti.

Aradan yıllar geçtikten sonra sanki bugün söylenmiş gibi cımbızlanıp ( montajlanıp ) caps haline getirilmesinin sebebi sizce nedir? Üstelik bu capsin ilk yayınlandığı sitenin sahibinin düzeltmesi ve özrü yayınlanmışken, bu kötü kalpli internet mahluklarının amacı ne sizce?

Doğduğum kasabada yaşanan bu alçak terör saldırısına benden fazla mı üzüldüler. Evladımızın aile bireyleriyle benim gibi aynı lisede mi okudular. Bu güzel yaylalarımızda bizim gibi inek mi beslediler, çobanlık mı yaptılar. Bir hafta sonra herkes yoluna gidecek ama biz orada ailece mezarlıklarımızda acımızı yaşamaya devam edeceğiz. Ayrıca, 40 yıldır insan kanıyla beslenen bu terör örgütünün sosyal medyayı kullanmadığını ve bu alanda hünerli olmadığını mı düşünüyorlar. İşin bu yönünü hiç düşündüler mi acaba? Terör örgütünün bir amacı da toplumsal huzuru bozup kargaşa yaratmak değil midir? Ve bunu her alanda kullandıklarını anlamıyorlar mı? Bu internetten kötü yorum yapanlar, aynen hain terör örgütü gibi kayanın arkasına saklanıp, insanlara arkadan ateş eden, korkak sanal alem teröristleridir. Yani benim için terör örgütüyle, insanların ölmüş annesiyle, kundaktaki bebeğine kadar küfür eden insanların farkı yoktur.

Özetle hayatımı memleket sevdasına, özgürlüğün simgesi olan asil bayrağıma ve kurucu önderim olan Mustafa Kemal Atatürk uygarlığına adayan biri olarak, bu edepsizlerin nefret duygularını reddediyorum. O aşağılık yorumları sadece yazanlara değil, o yazanların yedi sülalesine iade ediyorum. Ayrıca bu mesnetsiz iddialar bana zaten tutmaz da, hiçbir hemşerime de yapılmasını kabul etmiyorum. Zira bizim DNA'mızda vatan, bayrak, Atatürk cumhuriyetine bağlılık vardır. Vatan satmak yoktur. Her zaman olduğu gibi zaman yine bizi haklı çıkaracak. Ve tarih bu insanların yüzlerini kızartıp, bu kötü kalpli iftiracı insanların yüzüne tükürecektir. Sevgili dostlar, sizleri en doyumsuz memleket sevdamla kucaklıyorum. Bu ülke sizlerle daha güzel. Her zaman söylediğim gibi, uygar, cesur ve iyi kalpli insanlara selam olsun.