Volkan Konak evli mi, çocuğu var mı? Volkan Konak vasiyeti ne?

Müzik kariyerindeki başarıları, güçlü sahne performansı ve kendine özgü tarzıyla tanınan Volkan Konak, "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla hafızalara kazındı. Hem Karadeniz kültürüne hem de Türk müziğine kattıklarıyla adından sıkça söz ettiren sanatçının hayatı, müzikseverler tarafından merak ediliyor. Volkan Konak evli mi, çocuğu var mı?

VOLKAN KONAK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Doğum : 27 Şubat 1967, Maçka

Ölüm tarihi ve yeri: 31 Mart 2025, Gazimağusa

Çocukları : Şimal Konak, Derin Konak, Volkan Konak

Eşi : Selma Konak (e. 1992)

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladı. Öğretmeninin teşvikiyle 1983'te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvarı 1988'de bitiren Konak, aynı yıl İTÜ'de Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimini 1991 yılında tamamladı.

Konak, sanat ve müzik hayatına 1989'da Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı "Suların Horon Yeri" albümüyle adım attı. Daha sonra beste çalışmalarına yöneldi. Nâzım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Sunay Akın ve Sabahattin Ali gibi şairlerin eserlerini besteledi. Bu çalışmalarla müzik tarzını belirledi. Beste müziğinin içine etnik motifleri katarak özgün bir tarz oluşturdu.

Karadeniz müziğini evrensel müzik formlarıyla buluşturan Konak, 1993 yılında "Efulim" eserini yaptı. 1994 yılının Ekim ayında "Gelir misin Benimle" adlı albümünü hazırladı. Askerlik görevi nedeniyle çalışmalarına bir süre ara verdi. Askerliğini tamamladıktan sonra üçüncü albümü "Volkanik Parçalar"ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmanın ardından bu albüm müzikseverlere sunuldu. Sanatçı, 1998 yılının nisan ayında kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon'dan "Pedaliza" isimli albümünü çıkardı.

Konak, 1993'ten itibaren albüm çalışmalarında yaklaşık elli bestesini müzikseverlerle buluşturdu. Bu çalışmaları sonucunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi. Politika dergisi tarafından 1997'de Yılın En İyi Müzik Sanatçısı Ödülü'ne layık görüldü.

Konak, 2000 yılında "Şimal Rüzgarı" adlı albümünü DMC'den çıkardı. 2003 yılı Aralık ayında 3,5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle "Maranda" isimli albümü yayınlandı. 2006 yılında ise "Mora" isimli albümüyle müzikseverlerle buluştu.