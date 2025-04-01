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Volkan Konak cenazesi ne zaman kaldırılacak, nereye gömülecek?

Volkan Konak cenazesi ne zaman kaldırılacak, nereye gömülecek?
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KKTC'de konser verirken rahatsızlanan ve hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi. Konak'ın cenazesi, Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'nde ön otopsi yapıldıktan sonra Ercan Havalimanı'na götürüldü. Sanatçının cenazesi, yarın Levent Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından memleketinde toprağa verilecek. Volkan Konak cenazesi ne zaman kaldırılacak, nereye gömülecek?

KKTC'de konser verdiği sırada rahatsızlanan 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Volkan Konak cenazesi ne zaman kaldırılacak, nereye gömülecek?

VOLKAN KONAK CENAZESİ NE ZAMAN KALDIRILACAK, NEREYE GÖMÜLECEK?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak'ın cenazesi uçakla Türkiye'ye gönderildi. Konak'ın cenazesi, ön otopsi yapılmak için başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Burada yapılan ön otopsiden sonra Konak'ın cenazesi, tabuta konularak cenaze nakil aracı ile Ercan Havalimanı'na götürüldü. Usta sanatçı Volkan Konak, bugün Levent Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından memleketinde toprağa verilecek.

Konak, Çarşamba günü Trabzon'un Maçka ilçesindeki aile mezarlığında babasının yanına defnedilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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