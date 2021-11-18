Volkan doğruluk kimdir?

İSTANBUL (Bültenler) - 1981'de Eskişehir'de Doğdu

Türkiye ekonomisine özellikle İstanbul'da yapmış olduğu yatırımlarla yüksek düzeyde katkı sağlayan ünlü iş insanı Volkan Doğruluk, 1981 yılında Eskişehir'de doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Eskişehir'de geçiren başarılı iş insanı, Anadolu Üniversitesi'nden mezun olarak eğitim yaşamını tamamladı. Çoğunlukla Eskişehir merkezli yatırımlarıyla tanınıyor olsa da kurucusu olduğu Doğruluk Grup'la ülkemizin farklı bölgelerinde yatırımlar gerçekleştiriyor.

Orta Derecede Almanca Biliyor

Birçok uluslararası kongre ve fuarda da yer alan Volkan Doğruluk, iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca biliyor. Daha önce yine uluslararası alanda faaliyet gösteren çeşitli markalarda yöneticilik deneyimi bulunan Doğruluk, iş yaşamında başarı basamaklarını hızlı çıkmayı başarmış.

Doğruluk Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı

Volkan Doğruluk, ticaret yaşamına Doğruluk markası adı altında medikal ürünleri Eskişehirlilerle buluşturmayı hedefleyerek başladı. Şirketinin etki alnını genişletmeyi başaran Doğruluk, ülkemizin büyükşehirlerinde yaptığı yatırımlarla medikal ve ilaç alanında da önemli yatırımlara öncülük etti.

Şirket bünyesinde yer alan tüm markaların birleştirildiği Doğruluk Şirketler Grubu'nu kuran başarılı yatırımcı, şirketin yatırım alanlarını da genişletmeyi başardı. Volkan Doğruluk, günümüzde hala Doğruluk Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Kurucusu Olduğu Doğruluk Şirketler Grubu Farklı Sektörlerde Faaliyet Gösteriyor

Başarılı iş insanının kurucusu olduğu ve aktif olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendiği Doğruluk Şirketler Grubu, birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Bunlar; Doğruluk İlaç ve Biyoteknoloji A.Ş., Doğruluk Ses İşitme Cihazları A.Ş., Doğruluk Medikal Sağlık Hizmetleri Sanayi Tic. Ltd. Şti, Doğruluk Bilgi Teknolojileri ve Doğruluk Uluslararası Kongre ve Eğitim.

Sporcu ve Sanatçı Dostu Bir İş Adamı

Yapmış olduğu ulusal çaptaki yatırımlar kadar spora ve sanata verdiği destekle de bilinen iş insanı Volkan Doğruluk, gerek profesyonel gerek amatör birçok kulübe sponsor olarak maddi destek sağlamıştır. Bunun yanında sanat faaliyetlerine de destek veren ünlü iş adamı çok yönlü bir yatırımcı olarak tanınmaktadır.

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