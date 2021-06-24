Volkan Ballı kimdir? Volkan Ballı Fenerbahçe görevi nedir? Volkan Ballı kimlerle çalıştı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Volkan Ballı kimdir? Volkan Ballı Fenerbahçe görevi nedir? Volkan Ballı kimlerle çalıştı?

Volkan Ballı kimdir? Volkan Ballı Fenerbahçe görevi nedir? Volkan Ballı kimlerle çalıştı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının ardından gündeme gelen isimler arasında Volkan Ballı da yer alıyor. Volkan Ballı kimdir? Volkan Ballı'nın Fenerbahçe'de görevi nedir? Volkan Ballı kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Volkan Ballı kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sarı-lacivertli kulüpte bir dönem görev yapan Volkan Ballı'nın hayatıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Fenerbahçe'de menajerlik ve tercümanlık yapan Volkan Ballı'nın adı ilk olarak 1997 yılında Türk Vatandaşlığına geçmesinde de büyük rol oynadığı Uche'yi Fenerbahçe'ye getirmesiyle duyulmuştu. Peki, Volkan Ballı kimdir, kaç yaşında nereli? Volkan Ballı'nın Fenerbahçe'deki görevi nedir?

VOLKAN BALLI KİMDİR?

1995- 2002 yılları arasında Fenerbahçe´de Dış İlişkiler Komitesi Sorumlusu olarak görev yapan Volkan Ballı, bu dönem içerisinde Uche, Högh ve Andersson gibi bir çok yabancı futbolcunun Fenerbahçe´ye gelmesinde rol oynadığı gibi aynı zamanda menajerliğini de üstlenmişti.

1995- 2002 yılları arasında Fenerbahçe´de Dış İlişkiler Komitesi Sorumlusu olarak görev yapan Volkan Ballı, bu dönem içerisinde Uche, Högh ve Andersson gibi bir çok yabancı futbolcunun Fenerbahçe´ye gelmesinde rol oynadığı gibi aynı zamanda menajerliğini de üstlenmişti.

Görev aldığı zamanlarda kadroya Uche, Anelka, Roberto Carlos gibi isimleri kazandıran Volkan Ballı, geçmiş dönemde Fenerbahçe'de 7 yıl boyunca "İdari Menajer" olarak görev almıştır. 4 dil bilen ve uluslararası maçlarda idari yönden büyük tecrübeye sahip olan Volkan Ballı´nın adı Fenerbahçe´den ayrıldıktan sonra, birçok kulüple çalıştı. Volkan Ballı uzun bir aradan sonra tekrardan Fenerbahçe'ye geri döndü.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Boris Johnson Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Tuğba Coşkun Rafet El Roman
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Metin Oktay Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Volkan Ballı kimdir? Volkan Ballı Fenerbahçe görevi nedir? Volkan Ballı kimlerle çalıştı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 15:02:10. #1.15#

title