Volkan Ballı kimdir? Volkan Ballı Fenerbahçe görevi nedir? Volkan Ballı kimlerle çalıştı?

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının ardından gündeme gelen isimler arasında Volkan Ballı da yer alıyor. Volkan Ballı kimdir? Volkan Ballı'nın Fenerbahçe'de görevi nedir? Volkan Ballı kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Volkan Ballı kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sarı-lacivertli kulüpte bir dönem görev yapan Volkan Ballı'nın hayatıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Fenerbahçe'de menajerlik ve tercümanlık yapan Volkan Ballı'nın adı ilk olarak 1997 yılında Türk Vatandaşlığına geçmesinde de büyük rol oynadığı Uche'yi Fenerbahçe'ye getirmesiyle duyulmuştu. Peki, Volkan Ballı kimdir, kaç yaşında nereli? Volkan Ballı'nın Fenerbahçe'deki görevi nedir?

VOLKAN BALLI KİMDİR?

1995- 2002 yılları arasında Fenerbahçe´de Dış İlişkiler Komitesi Sorumlusu olarak görev yapan Volkan Ballı, bu dönem içerisinde Uche, Högh ve Andersson gibi bir çok yabancı futbolcunun Fenerbahçe´ye gelmesinde rol oynadığı gibi aynı zamanda menajerliğini de üstlenmişti.

1995- 2002 yılları arasında Fenerbahçe´de Dış İlişkiler Komitesi Sorumlusu olarak görev yapan Volkan Ballı, bu dönem içerisinde Uche, Högh ve Andersson gibi bir çok yabancı futbolcunun Fenerbahçe´ye gelmesinde rol oynadığı gibi aynı zamanda menajerliğini de üstlenmişti.

Görev aldığı zamanlarda kadroya Uche, Anelka, Roberto Carlos gibi isimleri kazandıran Volkan Ballı, geçmiş dönemde Fenerbahçe'de 7 yıl boyunca "İdari Menajer" olarak görev almıştır. 4 dil bilen ve uluslararası maçlarda idari yönden büyük tecrübeye sahip olan Volkan Ballı´nın adı Fenerbahçe´den ayrıldıktan sonra, birçok kulüple çalıştı. Volkan Ballı uzun bir aradan sonra tekrardan Fenerbahçe'ye geri döndü.