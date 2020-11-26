Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
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Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

26.11.2020 02:07 | Son Güncelleme: 26.11.2020 02:19

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesinde Fransız ekibi ASPTT Mulhouse VB'yi 3-0 yenmelerine ilişkin, "Bugün gerçekten çok iyi voleybol oynadık.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesinde Fransız ekibi ASPTT Mulhouse VB'yi 3-0 yenmelerine ilişkin, "Bugün gerçekten çok iyi voleybol oynadık." dedi.

AA muhabirine VakıfBank Kadın Voleybol Takımının, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesinde Fransız ekibi ASPTT Mulhouse VB'yi 3-0 yendiği maçın değerlendirmesini yapan Guidetti, "Mulhouse kötü bir takım değil ama biz bugün blok, servis, atak olsun, hep mükemmel oynadık." diye konuştu.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen lig maçları konusunda salon ve otel organizasyonundan, Kovid-19 salgını ile ilgili alınan önlemlerden memnun kaldığını belirten Guidetti, "Bugün gerçekten çok iyi voleybol oynadık." ifadesini kullandı.

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"Dün ilk maçımızda çok iyi oynamadık ama yine de biz kazandık." değerlendirmesinde bulunan Guidetti, "Bugün Avrupa'da en üst seviyede bir oyun sergiledik." diye konuştu.

Guidetti ayrıca maçın favori oyuncusu gösterilen İsabelle Haak'ın performansından memnun kaldığını söyledi.

Haak Haak'a karşı

VakıfBank'ın günün favori oyuncusu İsabelle Haak da ASPTT Mulhouse VB ekibinde oynayan öz kardeşi Anna Haak ile rakip olmaktan büyük heyecan duyduğunu dile getirdi.

Profesyonel hayatı boyunca öz kardeşi ile farklı takımlarda bulunup ilk kez rakip olduğunu belirten İsabelle Haak, oynadığı takımın performansından da büyük gurur duyduğunu vurguladı.

Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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