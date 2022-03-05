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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA, Ekrem Payan - Güncel
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: ŞırnakHakemler: Tuncay Kandemir, Doğan SevinçelliAllpower Akü Cizre Belediyespor: Uriarte, Seganov, Özkan Hayırlı, Ivanov, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun (Emin Gök, Caner Ekrem Çiçekoğlu, Andaç Kapan)Ziraat Bankası: Atanasov, Ter Maat, Arslan Ekşi, Samet Güneş, Cemejo, Bedirhan Bülbül...

Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Uriarte, Seganov, Özkan Hayırlı, Ivanov, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun ( Emin Gök, Caner Ekrem Çiçekoğlu, Andaç Kapan)

Ziraat Bankası : Atanasov, Ter Maat, Arslan Ekşi, Samet Güneş, Cemejo, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar)

Setler: 18-25, 19-25, 21-25

Süre: 88 dakika (29, 28, 31)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Ziraat Bankası, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Ziraat Bankası, Efeler Ligi, Emin Gök, Sigorta, Güncel, Haberler

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