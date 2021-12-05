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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Ahmet Oguzhan Ünal, Öznür TosunBursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Bahov, Burakhan Tosun, Graciano, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Efe Er, Uğur Güneş, Murat Özdemir, Berk Dilmenler)Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Kadir...

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oguzhan Ünal, Öznür Tosun

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Bahov, Burakhan Tosun, Graciano, Gökhan Gökgöz ( Ahmet Karataş, Efe Er, Uğur Güneş, Murat Özdemir, Berk Dilmenler)

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Kadir Cin, Yiğit Yıldız, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Enaboifo, Mehmet Almaz, Mejias (Çağatay Kır Zeka, Tarık Emre Sipahioğlu, Umut Durur, Yusuf Eken, Batuhan Karaca, İlker Esin)

Setler: 23-25, 25-23, 23-25, 23-25

Süre: 139 dakika (32, 33, 38, 36)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 11. haftan maçında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

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