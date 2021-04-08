Vogue dergisinin kapağındaki ilk şair Amanda Gorman oldu
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Vogue dergisinin kapağındaki ilk şair Amanda Gorman oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Vogue dergisinin kapağındaki ilk şair Amanda Gorman oldu

ABD'de dünyaca ünlü moda dergisi Vogue, ABD Başkanı Biden'ın yemin töreninde şiir okuyan Amanda Gorman'ı Mayıs 2021 sayısında kapağına taşıdı.

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ABD'de dünyaca ünlü moda dergisi Vogue, ABD Başkanı Biden'ın yemin töreninde şiir okuyan Amanda Gorman'ı Mayıs 2021 sayısında kapağına taşıdı. Dergi ilk kez kapağında bir şaire yer verdi. 

ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde 'Tırmandığımız Tepe'  adlı şiiri okumasıyla dikkatleri üzerine çeken, genç şair Amanda Gorman bu kez de dünyaca ünlü moda dergisi Vogue'un kapağında yer aldı. Harvard Üniversitesi mezunu Amanda Gorman, Vogue dergisinin kapağına taşınan ilk şair oldu. Gorman okuduğu şiirin ardından Şubat ayında Time dergisinin kapağında yer almıştı.

"SON OLACAĞINI UMMUYORUM"

Gorman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vogue dergisinin kapağındaki ilk şairi. Sonsuza dek minnettarım & son olacağını ummuyorum – Şiir güzellik değilse nedir?" ifadelerine yer verdi. 


Vogue dergisinin kapağındaki ilk şair Amanda Gorman oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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