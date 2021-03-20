Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 9. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları Başlıyor!
Şampiyonluk Ligi'nde Günün Karşılaşmaları!
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi kış mevsiminin dokuzuncu hafta birinci gün karşılaşmaları bugün saat 14: 00 itibarıyla başlıyor. Merakla beklenen karşılaşmaların olduğu günün fikstürü şu şekilde oluştu.
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 9. Hafta 1. Gün Maçları
20 Mart 2021
FastPay Wildcats -14: 00- 5 Ronin
1907 Fenerbahçe Espor -15: 00- Beşiktaş Esports
Papara SuperMassive -16: 00- Team Aurora
NASR Esports -17: 00- Galatasaray Espor
Galaktıcos -18: 00- Dark Passage
Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 9. hafta 1. Gün heyecanına sizde ortak olmak istiyorsanız karşılaşmaları ve Twitch kanalları üzerinden takip edebilirsiniz;
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Kaynak: Playerbros