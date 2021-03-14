Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 8. Hafta 2. Gün MVP'leri!
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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 8. Hafta 2. Gün MVP'leri!

14.03.2021 22:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:21
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 8. Hafta 2. Gün MVP'leri!

Şampiyonluk Ligi'nde Günün MVP'leri!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi kış mevsiminde 8. hafta 2. günü geride bıraktık. Oynanan karşılaşmaların sonucunda "Maçın en değerli oyuncusu seçilen" oyuncular belli oldu.

Günün ilk karşılaşmasında NASR Esports – 5 Ronin karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım NASR Esports oldu.

Maçın MVP oyuncusu 7/1/14'lük Syndra performansı ile orta koridor oyuncusu Gıyuu oldu.

Günün ikinci karşılaşmasında ise FastPay Wildcats - Team Aurora karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım FastPay Wildcats oldu.

Maçın MVP oyuncusu 5/0/13'lük Hecarım performansı ile orman oyuncusu Ferret oldu.

Günün üçüncü karşılaşmasında 1907 Fenerbahçe Espor – Papara SuperMassive karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım Papara SuperMassive oldu.

Maçın MVP oyuncusu 5/0/9'lukSyndra performansı ile orta koridor oyuncusu Ksaez oldu.

Günün dördüncü karşılaşmasında ise Galatasaray Espor – Dark Passage karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım Galatasaray Espor oldu.

Maçın MVP oyuncusu 2/0/14'lük Gnar performansıyla üst koridor oyuncusu Luana oldu.

Günün beşinci ve son karşılaşması Beşiktaş Esports - Galakticoskarşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım Beşiktaş Esportsoldu.

Maçın MVP oyuncusu 6/2/6'lık Gnar performansıyla üst koridor oyuncusu Juuzou oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 8. hafta 2 gün sonuçlarına bakmak isterseniz  tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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