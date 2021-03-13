Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 8. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları Başlıyor!
13.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:25
Şampiyonluk Ligi'nde Günün Karşılaşmaları!
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi kış mevsiminin sekizinci hafta birinci gün karşılaşmaları bugün saat 14: 00 itibarıyla başlıyor. Merakla beklenen karşılaşmaların olduğu günün fikstürü şu şekilde oluştu.
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 8.Hafta 1. Gün Maçları
13 Mart 2021
NASR Esports -14: 00- Team Aurora
Dark Passage -15: 00- 5 Ronin
Galakticos -16: 00- 1907 Fenerbahçe Espor
Galatasaray Espor -17: 00- Beşiktaş Esports
Papara SuperMassive -18: 00- FastPay Wildcats
Kaynak: Playerbros