Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 7. Hafta 1. Gün MVP'leri!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi kış mevsiminde 7. hafta 1. günü geride bıraktık. Oynanan karşılaşmaların sonucunda "Maçın en değerli oyuncusu seçilen" oyuncular belli oldu.

Günün ilk karşılaşmasında Beşiktaş Esports - Team Aurora karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım Beşiktaş Esports oldu.

Maçın MVP oyuncusu 10/1/9 luk Kaı'sa performansı ile taşıyıcı oyuncusu Alıve oldu.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Galakticos – Galatasaray Espor karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım Galatasaray Espor oldu.

Maçın MVP oyuncusu 1/3/12 lik Gragas performansı ile destek oyuncusu Zergstıng oldu.

Günün üçüncü karşılaşmasında 1907 Fenerbahçe Espor - 5 Ronin karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım 1907 Fenerbahçe Espor oldu.

Maçın MVP oyuncusu 1/1/9 luk Skarner performansı ile orman oyuncusu Elramır oldu.

Günün dördüncü karşılaşmasında ise FastPay Wildcats – Dark Passage karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım FastPay Wildcats oldu.

Maçın MVP oyuncusu 11/3/11 lik Kalista performansıyla taşıyıcı oyuncusu Holyphoenıx oldu.

Günün beşinci ve son karşılaşması NASR Esports - Papara SuperMassive karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım NASR Esports oldu.

Maçın MVP oyuncusu 0/0/12 lik Karma performansıyla destek oyuncusu Japone oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 7. hafta 1. gün sonuçlarına bakmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros