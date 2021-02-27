Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. Hafta 1. Gün MVP'leri!
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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. Hafta 1. Gün MVP'leri!

27.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 22:20
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. Hafta 1. Gün MVP'leri!

Şampiyonluk Ligi'nde Günün MVP'leri!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi kış mevsiminde 6. hafta 1. günü geride bıraktık. Oynanan karşılaşmaların sonucunda maçların sonucunda seçilen MVP oyuncuları belli oldu.

Günün ilk karşılaşmasında Team Aurora - Galakticos karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım Galakticos oldu.

Maçın MVP oyuncusu 7/1/7 lik Aatrox performansı ile üst koridor oyuncusu Pr1me oldu.

Günün ikinci karşılaşmasında ise 5 Ronin - Galatasaray Espor karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım Galatasaray Espor oldu.

Maçın MVP oyuncusu 2/0/6 lık Ornn performansı ile üst koridor oyuncusu Luana oldu.

Günün üçüncü karşılaşmasında Beşiktaş Esports - NASR Esports karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım Beşiktaş Esports oldu.

Maçın MVP oyuncusu 4/2/7 lik Renekton performansı ile üst koridor oyuncusu Juuzou oldu.

Günün dördüncü karşılaşmasında ise Papara SuperMassive - Dark Passage karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım Papara SuperMassive oldu.

Maçın MVP oyuncusu 9/2/4 lük Camılle performansıyla üst koridor oyuncusu Ragner oldu.

Günün beşinci ve son karşılaşması 1907 Fenerbahçe Espor - FastPay Wildcats karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım FastPay Wildcats oldu.

Maçın MVP oyuncusu 6/0/12 lik Aatrox performansıyla üst koridor oyuncusu Starscreen oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. hafta 1. gün sonuçlarına bakmak isterseniz  tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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