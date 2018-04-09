Vm Medıcal Park Pendik Hastanesi 7 Gün 24 Saat Hizmetinizde!

Dünya standartlarında ileri tanı ve tedavi yöntemleri, hasta odaklı kusursuz otelcilik hizmetleri ve çoğunluğu akademisyenlerden oluşan uzman hekim kadrosu ile kapılarını açan VM Medical Park Pendik Hastanesi, poliklinik hizmetlerinin yanı sıra 7 gün 24 saat acil hizmeti de sunuyor.

GECE 23.00'E KADAR POLİKLİNİK

Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümlerindeki uzman hekimlerin gece nöbetine kaldığı hastanede, hastalar acil durumlarda uzman hekimlerin desteğini alabiliyor. Ayrıca bu dört branşta gece 23.00'e kadar verilen poliklinik hizmeti ile iş temposu nedeniyle gün içinde randevu alamayanlar için de önemli bir alternatif sunuluyor.

ANADOLU'NUN YENİ SAĞLIK DURAĞI

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde D-100 Karayolu'nun üzerinde yer alan VM Medical Park Pendik Hastanesi, gerek Tavşantepe metrosu ve toplu taşıma duraklarına yürüme mesafesindeki yakınlığı, gerekse de E6 karayolu, Sabiha Gökçen Havalimanı, Pendik'teki İstanbul- Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı ve İDO Yalova feribotu iskelesine yakınlığı ile "Anadolu Yakası'nın Yeni Sağlık Durağı" olmayı hedefliyor.