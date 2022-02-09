Vladivostok'un Doğu Boğaziçinde gün batımı

Gün batımı ve manzaradan detaylar (DRONE) Rusya'nın Vladivostok kentinden Japon denizine açılan kıyı bölgeleri buz esaretinde. Muravyov-Amurski Yarımadası ile Russki Adası'nı birbirinden ayıran, Amur Körfezi ile Ussuri Körfezi'ni birbirine bağlayan Doğu Boğaziçi'nde, yük gemilerinin parçaladığı buz kütleleri ve soğuktan kalan izler gün batarken görüntülendi