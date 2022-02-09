Vladivostok'un Doğu Boğaziçinde gün batımı
AA, Matvei Nosarev - Güncel
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Gün batımı ve manzaradan detaylar (DRONE) Rusya'nın Vladivostok kentinden Japon denizine açılan kıyı bölgeleri buz esaretinde.
Gün batımı ve manzaradan detaylar (DRONE) Rusya'nın Vladivostok kentinden Japon denizine açılan kıyı bölgeleri buz esaretinde. Muravyov-Amurski Yarımadası ile Russki Adası'nı birbirinden ayıran, Amur Körfezi ile Ussuri Körfezi'ni birbirine bağlayan Doğu Boğaziçi'nde, yük gemilerinin parçaladığı buz kütleleri ve soğuktan kalan izler gün batarken görüntülendi