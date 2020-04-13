Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haber
Vladimir Putin, Koronavirüs, Rusya, Dünya, Güncel

Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede koronavirüs vakalarının giderek arttığını belirterek, "Durumun her gün değiştiğini ve maalesef kötüye gittiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

13.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:20
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'da ağır koronavirüs vakalarının giderek arttığına dikkat çeken Putin, ülkede koronavirüsle ilgili durumun kötüye gittiğini vurguladı.

"AĞIR VAKALAR GİDEREK ARTIYOR"

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ele alındığı toplantıda konuşan Putin, "Durumun her gün değiştiğini ve maalesef kötüye gittiğini görüyoruz. Hastaların sayısı artıyor, üstelik özellikle de ağır vakalar giderek artıyor" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR BELİRLEYİCİ OLACAK"

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ve Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova'nın katıldığı toplantıda yetkililerden kısa ve uzun vadeli tahminlere ilişkin günlük rapor sunmalarını isteyen Putin, "Önümüzdeki haftalar birçok açıdan belirleyici olacak. Bu nedenle ülke geneline ve bölgelere ilişkin bilgiler, raporlar almak istiyorum. Özellikle de riskin yüksek olduğu bölgelere ilişkin" diye konuştu.

RUSYA'DA SON DURUM

Rusya'da yeni tespit edilen koronavirüs vakalarının sayısındaki artış sürüyor. Ülkede dünden bu yana 2 bin 558 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı, 18 bin 328'e yükseldi. Dünden bu yana 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ölü sayısı da 148'e yükseldi.

Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haber
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Bilim insanları virüsün bağışıklık sistemine saldırdığını keşfetti Haber
Bilim insanları virüsün bağışıklık sistemine saldırdığını keşfetti
Korona olduğu için organ nakli listesinden çıkarılan genç kız öldü Haber
Korona olduğu için organ nakli listesinden çıkarılan genç kız öldü
Taburcu edilen Boris Johnson'ın son koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
Taburcu edilen Boris Johnson'ın son koronavirüs test sonucu belli oldu
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir Haber
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haber
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Ölümcül virüs, ABD'nin Vuhan'da yaptığı deneylerle mi ortaya çıktı?
Ölümcül virüs, ABD'nin Vuhan'da yaptığı deneylerle mi ortaya çıktı?
Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına 'Hayatımı kurtardınız' teşekkürü
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Hiçbir önlem almayan İsveç'in 'Koronavirüs kumarı', bilim insanlarını endişelendiriyor
Hiçbir önlem almayan İsveç'in "Koronavirüs kumarı", bilim insanlarını endişelendiriyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
ABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi
ABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Süleyman Soylu
Spor Rüştü Reçber Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Radamel Falcao Dorukhan Toköz
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 17:05:45. #1.15#
title