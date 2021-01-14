Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kim? Vizontele Tuuba konusu, oyuncuları ve Vizontele Tuuba özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Vizontele Tuuba filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Vizontele Tuuba konusu, özeti ve Vizontele Tuuba oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Vizontele Tuuba filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Vizontele Tuuba filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Vizontele Tuuba filmini izleyecek olanların merak ettiği Vizontele Tuuba konusu nedir, Vizontele Tuuba oyuncuları kimler ve Vizontele Tuuba özeti gibi konuları inceliyoruz.

VİZONTELE TUUBA FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk filmde yaşanan olayların ardından altı sene geçmiştir. Ülke 1980'lerin politik kargaşasıyla yüzleşirken siyasetin uzağında kalan, apolitik bir köy, olanlardan haberdar değildir. Batıdan sürülen bir öğretmen köye gelirken, beraberinde de farklı politik ideolojileri getirecektir. Öğretmenin kızı olan Tuba ise, Emin'in duygusal dünyasını titreştirecektir. Televizyonun getirilerini zorlukla sindirebilen bir köy, kendisine yabancı olan farklı düşünsel dünyaları da kabullenebilecek midir?

VİZONTELE TUUBA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Tarık Akan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Tolga Çevik

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 2003 (127 dk)

Vizyon Tarihi: 23 Ocak 2004 Cuma

Senaryo: Yılmaz Erdoğan