Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu

Danimarka'da 17 milyon vizon için itlaf kararı alınmasına neden olan Cluster-5 virüsünün "muhtemelen" öldüğü duyuruldu. Söz konusu virüs, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkmıştı.

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü, ülkedeki tüm vizonların itlafına neden olan, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan Cluster-5 virüsünün muhtemelen yok olduğunu belirtti. Danimarka Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan ve Devlet Serum Enstitüsünün raporunun yer aldığı basın açıklamasına göre, Cluster-5 adlı virüs 15 Eylül'den bu yana ülkede görülmedi. Açıklamada, Devlet Serum Enstitüsünün Cluster-5 adlı virüsün muhtemelen öldüğü yönünde tahminde bulunduğuna vurgu yapıldı. AŞI, VİZONLARDAN BULAŞAN VİRÜSE ETKİ ETMİYORDU Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Kasım'da yaptığı basın açıklamasında, vizonlardan Cluster-5 virüsü bulaşan kişilere geliştirilen Kovid-19 aşılarının etki etmeyeceğini, bu yüzden ülkedeki çiftliklerde kürkü için yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edileceğini bildirmişti.