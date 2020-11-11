Vizon nedir? Vizon nasıl bir hayvandır? Vizon hayvanı özellikleri nelerdir?

Vizon görüntüsü itibariyle farenin biraz büyüğü gibi dursa da pek çok noktada ondan ayrılan bir hayvandır. Peki, Vizon nedir? Vizon hayvanı özellikleri nelerdir? Vizon nasıl bir hayvandır?

Vizon nasıl bir hayvan olduğu dönem dönem merak edilir. Fare ya da sıçana benzeyen Vizon nedir? Vizon hayvanı özellikleri nelerdir? Vizon nasıl bir hayvandır?

VİZON NASIL BİR HAYVANDIR?

Vizon, kuzey yarıküreye has, sansargiller ailesinden bir gelincik türü. Avrupa vizonu (Mustela lutreola) ve Amerikan vizonu (Mustela vison) kürkleri için yetiştirilirler. Özellikle Amerikan vizonu değerli kürkü nedeniyle dünyanın her yerinde çiftliklerde yetiştirilir. Su kenarlarında yaşayan vahşi vizon genellikle küçüktür, insanlardan saklanır ve gececildir.