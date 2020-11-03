Viyana'daki terör saldırısında masum canlara kasteden saldırganlar böyle yakalandı
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Viyana'daki terör saldırısında masum canlara kasteden saldırganlar böyle yakalandı

03.11.2020 09:17 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:42
Viyana'daki terör saldırısında masum canlara kasteden saldırganlar böyle yakalandı

Viyana'da sinagog yakınlarında dün akşam yaşanan silahlı terör saldırısını gerçekleştiren 4 kişinin, Avusturya polisi tarafından yakalanma anı görüntülendi. O anlarda diz üstü çöken saldırganların elleri başlarında birleştirilirken; acı olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında 3 kişinin öldüğü duyuruldu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, çatışma esnasında bir sivilin yanı sıra saldırganlardan birinin öldüğünü ifade etti. Dört saldırgan ise yakalandı.

Öte yandan Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

ÇOCUKLARI OKULA GÖNDERMEYİN UYARISI

Vatandaşların çok zorunlu olmadığı müddetçe evlerinden çıkmaması uyarısını yineleyen Nehammer, saldırının yaşandığı birinci Viyana'dan uzak durulması gerektiğini belirterek, çocukların okullara gönderilmemesi çağrısında bulundu.

HEDEF SİNAGOG MUYDU?

Öte Yandan Avusturya Yahudi Cemaati Başkanı Oskar Deutsch, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının yaşandığı bölgedeki sinagogun kapalı olduğunu ancak söz konusu sinagogun hedef olup olmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.

Haber Yorumları (1)
CEMO: bakalım terörist müslümanlar mı yapmış yoksa akıl sağlığını kaybetmiş hristiyanlar mı?
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