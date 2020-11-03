Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı, olayı anlattı
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Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı, olayı anlattı

03.11.2020 04:58 | Son Güncelleme: 03.11.2020 05:04
Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı, olayı anlattı

AVUSTURYA'nın başkenti Viyana'da yaşayan ve bir restoranda aşçılık yapan Türk vatandaşı Ömer Gül, gece saatlerinde şehirde düzenlenen silahlı saldırı anlarını anlattı.

AVUSTURYA'nın başkenti Viyana'da yaşayan ve bir restoranda aşçılık yapan Türk vatandaşı Ömer Gül, gece saatlerinde şehirde düzenlenen silahlı saldırı anlarını anlattı. Gül, "Ne olduğunu anlayamadan silah sesleri gelmeye başladı. Bu sesler 10-15 dakika sürdü. Karşımızdaki restoranı baştan sona taradılar. Biz dışarıda oturan müşterilerimizi aşağıya yanımıza aldık" dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu. Uzun yıllardır Viyana'da yaşayan ve saldırı anlarına restoranda çalıştığı sırada tanık olan aşçı Ömer Gül, o anları anlattı. Gül, olayın yerel saatle saat 8 sıralarında başladığını ve silah seslerinin çok uzun bir süre azalmadığını belirterek, "Saat 8 sıralarında restoranda bir koşuşturma başladı. Ne olduğunu anlayamadan silah sesleri gelmeye başladı. Silah sesleri 10-15 dakika sürdü. Biz mutfakta çalışırken, dışarıya bakamadık. Mermilerin restoranın önünden geçtiğini gördük. Dışarıda oturan 3-4 masamız vardı. Karşımızdaki restoranı baştan sona taradılar. Biz müşterilerimizi aşağıya yanımıza indirdik. Silah sesleri kesilince etrafa polisler geldi" ifadelerini kullandı. 

"DÜKKANA GERİ DÖNME ŞANSIMIZ YOK"

Olay yerine bir süre sonra polislerin geldiğini ve restorana girdiklerini anlatan Gül, "Polisler biz restoranın üst katına çıktığımızda hepimizi dışarı çıkardı. Buradan uzaklaşın diye bize uyarıda bulundular. Bizi restorandan uzaklaştırdılar. Gittikten sonra bir daha geri dönemedim. Dükkana geri dönme şansımız yok. Neler olacağını bilmiyoruz" dedi.

NELER OLMUŞTU?Viyana'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu. Polisten yapılan açıklamada, silahlı saldırganlardan birinin gözaltına alındığı, diğerinin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.  Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyana'da düzenlenen silahlı saldırının terör eylemi olduğunu açıkladı. Avusturya medyası, bazı restoranlardaki vatandaşların rehin alındığını duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adil Elmas

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