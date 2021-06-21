Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Korkmaz'ın avukatının açıklamasını doğruladı
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Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Korkmaz'ın avukatının açıklamasını doğruladı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Korkmaz'ın avukatının açıklamasını doğruladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, DHA'ya telefonla yaptığı açıklamada firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatının verdiği bilgilerin doğru olduğunu belirterek, Korkmaz'ın 14 gün sonra Avusturya'nın Wels kentinde yargılanacağını söyledi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, DHA'ya telefonla yaptığı açıklamada firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatının verdiği bilgilerin doğru olduğunu belirterek, Korkmaz'ın 14 gün sonra Avusturya'nın Wels kentinde yargılanacağını söyledi.

Büyükelçisi Ozan Ceyhun Demirören Haber Ajansı'na telefonla yaptığı açıklamada, Korkmaz'ın avukatının sözlerinin hatırlatılması üzerine, avukatın yaptığı açıklamayı doğruladı. Büyükelçi, Ceyhun, "Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili avukatının yapmış olduğu açıklama doğrudur. Kendisi Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'ne çıktı. Mahkeme görevsizlik kararı verdi. Çünkü yasalara göre yakalandığı yerdeki mahkemenin onu yargılaması gerekiyor. 14 gün sonra dava Wels'te görülecek. Bende bu bilgileri teyit ediyorum. Ayrıca Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmek istediğini avukatı bize bildirdi." ifadelereni kullandı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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