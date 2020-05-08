Viyana Büyükelçisi Ceyhun'dan evi yanan Uçar ailesine ziyaret
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Viyana Büyükelçisi Ceyhun'dan evi yanan Uçar ailesine ziyaret

Viyana Büyükelçisi Ceyhun'dan evi yanan Uçar ailesine ziyaret
08.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:49

Viyana Büyükelçisi Ceyhun'dan evi yanan Uçar ailesine ziyaretVİYANA (DHA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'nın 16'ıncı bölgesinde geçtiğimiz gün çıkan yangında mağdur olan Fatih Uçar ve ailesinin imdadına Türkiye koştu.

Viyana Büyükelçisi Ceyhun'dan evi yanan Uçar ailesine ziyaret

VİYANA (DHA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'nın 16'ıncı bölgesinde geçtiğimiz gün çıkan yangında mağdur olan Fatih Uçar ve ailesinin imdadına Türkiye koştu. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun Uçar ailesini ziyaret ederek, küle dönen evde incelemelerde bulundu.

Avusturya'nın Başkenti Viyana'nın 16'ıncı bölgesinde geçtiğimiz gün Fatih Uçar ve ailesinin kaldığı 3 katlı bir binada yangın çıktı. Çıkan yangında ev küle döndü. Demirören Haber Ajansı'nın yangın haberini duyurmasının ardından Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya ile birlikte Uçar ailesini ziyaret etti.

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ EVDE İNCELEME

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, Uçar ailesinin 3 yaşındaki en küçük ferdinin neden olduğu düşünülen yangın sonrasında evde incelemede bulundu. Baba Fatih Uçar'dan bilgi alan Ceyhun, gazetecilere ailenin durumu hakkında bilgi verdi. Evleri kullanılamaz durumda olan Uçar ailesi için gerekli görüşmelerin yapıldığını hatırlatan Ceyhun, sözlerine şu şekilde devam etti: 'Gerek büyükelçilik gerekse başkonsolosluğumuzun Viyana Belediyesi ile iyi bir diyaloğu var. Başkonsolosumuz zaten kendileriyle gerekli görüşmeleri yapmış ve beni de bilgilendirdi. Olayı öğrenir öğrenmez, Başkonsolosumuzla temas halindeydik. Benim sabah haberim oldu kendisi de geceden itibaren her şeye hakim konumdaydı. Fatih Bey'e ben de ulaştım. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim.'

CEYHUN : AİLE BİREYLERİNE BİR ŞEY OLMAMASI SEVİNDİRİCİ BİR DURUM

Yaşanan yangında aile bireylerinin zarar görmemesinden dolayı mutluluk duyduğunu da ifade eden Ceyhun, 'İlk önce çok seviniyoruz. Gerçekten cana zarar gelmemesi bizim için çok değerli. Vatandaşımız ailesiyle beraber kötü bir olay yaşadı. Bunu kelimelerle tarif etmek zor. Bu kötü olayın içinde bir de mucize de olmuş, bunun bizde özel bir anlamı da var. Önemli olan kendisinin ailesinin gerçekten şuan sağlıklı bir konumda faciayı en az zararla atlatmış olması. Maddi kısmını hiç kastetmiyorum. Tabi bir şok var yaşanan o kolaylıkla unutulmayacak. Ama şuan yanımızda olmanız bizi çok mutlu ediyor. Büyük geçmiş olsun diyorum.'

VİYANA BELEDİYESİ İLE TEMASA GEÇİLDİ

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig'in bu konuda gerekli adımı atacağına inandığını da dile getiren Ceyhun, 'Viyana Belediye Başkanı Sayın Ludwig bu konularda çok hassas. Gerçekten Viyana'da yaşamakta olan insanların ister Türk olsun ister Avusturya'lı ister başka ulustan olsun tüm Viyanalılara güzel çalışmalar yaptığından yola çıkarak ve çok hassas bir belediye başkanı olmaya da özen gösterdiğini bildiğimden bu konuda ara çözüm bulunmasında da ellerinden geleni yapacağına en ufak bir şüphem yok" dedi.

YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Türkiye'nin yurt dışında vatandaşları konusundaki hassasiyetine değinen Ceyhun, 'Türkiye'nin de sınırları var tabi olanakları sonsuz değil ama yurt dışında yaşamakta olan vatandaşlarımız söz konusu olduğunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda çok hassas ve titizler. Böyle durumlar söz konusu olduğunda, eğer Başkonsolosumuz burada olmazsa ben burada olmasam ne Cumhurbaşkanımız ne de Dışişleri Bakanımız huzurlu bir şekilde çalışabilirler. Tek bir vatandaşımızın böylesine bir olay yaşaması bile Türkiye'de özellikle yurt dışındaki insanlarımıza çok hassas olan devletimizin insanlarımız için çok önemli bir olay ve bu nedenle de şu an biz buraya geldik gördüklerimizi hemen rapor edeceğiz' diye konuştu

UÇAR: BÜYÜKELÇİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Fatih Uçar'ın annesi Makbule Uçar da evde yanmayan tek şeyin Kuran ' ı Kerim olduğunu söyledi. Baba Fatih Uçar ise Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi ve Başkonsolosunun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Uçar, 'Devletimize Allah razı olsun. Çok teşekkürler, gurulandım. Öyle bir devletin ferdi olduğum için gurur duyuyorum. Bize Avrupa'da da yardım ediyorlar bizi mağdur etmiyorlar. Rabbim hepsinden razı olsun' ifadelerini kullandı.

Viyana Büyükelçisi Ceyhun'dan evi yanan Uçar ailesine ziyaret

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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