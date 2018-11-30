Viyadük Enkazında Ölen İşçi, Son Yolculuğa Uğurlandı

KUZEY Marmara Otoyolu projesi kapsamında, yapımı sürdürülen 7 No'lu viyadükte beton blokun çökmesi sonucu enkaz altında kalarak, yaşamını yitiren işçi Bayram Kılıç (53), Samsun'da toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 10.55'te, Kocaeli'nin Gebze ilçesinden geçen Kuzey Marmara Otoyolu 7 No'lu viyadükte meydana geldi. Viyadüğe 2'nci kademe beton dökülürken, beton blok ters dönüp, üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen beton blokun altında 4 işçi kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis ve arama- kurtarma ekipleri geldi. Enkaz altında kalan Kani Öztürk (40) isimli işçiye ulaşıldı. 112 Acil Servis ekibi, Öztürk'e enkaz altında müdahalede bulundu. Enkaz altından çıkarılan Öztürk, kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gece boyunca devam eden çalışmalar sonucu Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Mehmet Sıddık Canpolat isimli işçilerin ise cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı. 3 çocuk babası Bayram Kılıç'ın cenazesi, otopsi yapılmasının ardından memleketi Samsun'un Canik ilçesine getirildi. Kılıç için Seyfinaz Hatun Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kılıç'ın ailesi ve yakınları katılarak, gözyaşı döktü. Bayram Kılıç'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Samsun