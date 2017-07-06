VIV Türkiye 2017'de Yerel Piyasaya Değerli Çözümler Sunuyor

Şirket, karma yemden gıdaya kadar tüm üreticileri birbirine bağlayan bir numaralı iş ağı ve ticaret etkinliği olan VIV Türkiye 2017'de hayvancılığa yönelik benzersiz yaklaşımını ortaya koydu. CPN Türkiye, 8.Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı'nın Diamond Sponsoru olarak ürünlerini, hizmetlerini ve uzmanlığını görücüye çıkardığı "Hayvan Beslenme Sanatı" temalı önemli bir sergi gerçekleştirdi.

6-8 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen VIV Türkiye 2017 boyunca, Cargill Animal Nutrition (CAN) Türkiye en yeni kilometre taşlarını kutlamak ve büyüyen bir dünyayı beslemeye yönelik gelişmiş yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi vermek için bölgenin dört bir yanından seçkin müşterileri ve sektörün oyuncularını ağırladı. CPN Türkiye, Türkiye'de yerel piyasanın ve çevrenin özgün koşullarını yansıtacak sürdürülebilir, müşteriye özel çözümler sunmak için sektörle işbirliği içinde faaliyet gösteriyor.

Sergi vesilesiyle konuşan CPN Türkiye ve Kafkasya Bölge Direktörü Serhad Çelik, "Hayvan besleme çözümleri alanındaki 120 yılı aşkın süredir elde ettiğimiz deneyimimize dayanarak, CPN Türkiye olarak yerel piyasadaki hizmetlerimizin kalitesini ve kapsamını artırabilmekten mutluluk duyuyoruz. Yalnızca yem ve gıda ürünleri sunmak yerine, müşterilerimizin operasyonlarının ve hızla büyümekte olan bir dünyayı besleyebilme becerilerinin sürdürülebilirliğine odaklanarak daha bütüncül ve uzun vadeli bir yaklaşım benimsiyoruz. Toprak kullanımı, su kaynakları, iklim değişikliği ve çiftçilerin yaşamları gibi kilit önceliklere odaklanarak, müşterilerimizin ve son kullanıcılarımızın hem bugün, hem de gelecekte ileri gitmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz" dedi.

TEKNOLOJİ UYGULAMA MERKEZİ İLE İNOVASYON VE GÜVENLİ ANALİZLER

CAN Türkiye ülkedeki hayvan besleme çözümlerini genişletme yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Ön karışımlardan, baz karışımlardan, katkı maddelerinden ve kümes hayvancılığına, büyükbaş hayvanlara ve balık yetiştiriciliğine yönelik özel ürünlerden oluşan ürün yelpazesine ek olarak, şirket müşterilerine aynı zamanda hayvan sağlığına ve yem numunelerine dair tutarlı, güvenilir analizler yapan olağanüstü laboratuvar kapasitesini de sunuyor. CAN Türkiye, geçtiğimiz yıl şirketin ürünlerini ve teknolojilerini yerel koşullar altında daha iyi değerlendirmesine olanak sağlayan İzmir'deki yeni Teknoloji Uygulama Merkezine de yatırım yaparak sunduğu yerel hizmetleri bir adım daha ileriye taşıdı.

Benzer biçimde, CAN Türkiye bu yılın başlarında kümes hayvanlarına yönelik, hayvan sağlığı ve laboratuvar hizmetlerine ek olarak Neochicc ürünüyle kümes hayvanlarının büyümesini ve sağlığını artıran kapsamlı bir yaklaşım sunan erken besleme çözümünü piyasaya sürdü. GMP+ sertifikasına sahip şirket, aynı zamanda uluslararası kalite ve güvenlik standartlarını titizlikle uyguluyor ve destekliyor. CAN Türkiye şu anda Türkiye'nin dört bir yanındaki 6 işletmesinde 400'ün üzerinde çalışanına istihdam sağlıyor.