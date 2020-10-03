Vites mekanizmasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu
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Vites mekanizmasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

03.10.2020 15:05 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:09
Vites mekanizmasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde, vites mekanizmasına gizlenmiş bonzai bulundu.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde, vites mekanizmasına gizlenmiş bonzai bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik şube ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Bu sırada araçtan yere bir kağıt paket atıldı. Durumu fark eden polis, yaptığı kontrolde, yere atılan pakette 3 gram bonzai ele geçirdi. Aracın içinde arama yapan ekipler, 15 gram bonzaiyi de vites mekanizmasına gizlenmiş halde buldu. Araç sürücüsü S.E. (36) ve beraberindeki A.Ş. (29) ile S.K. (34) gözaltına alındı. Emniyete götürülen 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.


Vites mekanizmasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Vites mekanizmasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

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