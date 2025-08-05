Vişneli yaprak sarma tarifi nedir, vişneli yaprak sarma nasıl yapılır?

Hem yaz sofralarına hafif ve aromatik bir başlangıç, hem de iftar menülerine şık bir seçenek olan vişneli yaprak sarma tarifiyle sofralarınıza fark katmaya hazır olun. İşte bol detaylı, denenmiş ve yöresel dokunuşlar içeren bu özel tarif…

MALZEMELER: HEM GELENEKSEL HEM YENİLİKÇİ

İç harcı için:

• 1 su bardağı pirinç

• 2 adet kuru soğan

• 1 çay bardağı zeytinyağı

• 1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık

• 1 tatlı kaşığı kuş üzümü

• 1 yemek kaşığı toz şeker

• 1 tatlı kaşığı tarçın

• Yarım çay kaşığı yenibahar

• Tuz, karabiber

• Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

• 1 tatlı kaşığı nane

• 1 su bardağı sıcak su

Sarmak için:

• 500 gr salamura asma yaprağı (veya taze yaprak)

• 1 su bardağı çekirdekleri çıkarılmış vişne (tercihen taze veya dondurulmuş)

Pişirmek için:

• 1 su bardağı sıcak su

• Yarım limonun suyu

• 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

İÇ HARCI NASIL HAZIRLANIR?

Vişneli yaprak sarmanın en özel kısmı, iç harcındaki tatların dengesi ve uyumudur. İlk olarak zeytinyağını tencereye alıp, ince doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun. Ardından dolmalık fıstıkları ekleyip birkaç dakika daha kavurarak fıstıkların aromasını ortaya çıkarın.

Yıkanmış pirinci ekleyip karıştırın. Kuş üzümü, toz şeker, tarçın, yenibahar, karabiber ve tuz ile iç harca baharat dengesi kazandırın. Sıcak suyu da ilave ederek kapağı kapalı şekilde suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra maydanoz ve naneyi karıştırarak harcınızı dinlenmeye bırakın.

YAPRAKLAR NASIL HAZIRLANIR?

Eğer salamura yaprak kullanıyorsanız, fazla tuzunu almak için sıcak suda 10-15 dakika bekletin. Ardından iyice süzün. Taze yaprak kullanıyorsanız, kaynar suda kısa süreli (2-3 dakika) haşlamak yeterli olacaktır.

Yaprakların damarlı yüzeyi size bakacak şekilde tezgaha serin. Bir tatlı kaşığı iç harcı yaprağın ortasına koyun, üzerine birkaç adet vişne tanesi ekleyin ve klasik sarma şeklinde sarın.

SARMALAR NASIL PİŞİRİLİR?

Sarmaları tencereye dizmeden önce tencerenin tabanına birkaç yaprak sererek altının tutmasını engelleyin. Sarmaları sıkı bir şekilde, kat kat dizin. Üzerine limon suyu, zeytinyağı ve sıcak suyu ekleyin.

Bir tabakla sarmaların üstünü kapatarak dağılmalarını önleyin. Kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Suyunu çekip yumuşadığında ocağın altını kapatın ve sarmaları dinlenmeye bırakın.

SERVİS ÖNERİSİ VE SUNUM

Vişneli yaprak sarmayı oda sıcaklığında veya soğuk servis edebilirsiniz. Yanında süzme yoğurt ve birkaç taze nane yaprağıyla servis etmek, hem sunumu hem lezzeti artırır. Üzerine zeytinyağı gezdirerek son dokunuşu yapabilirsiniz.

Davet sofralarına farklılık katan bu özel tarif, misafirlerinizi hem görüntüsüyle hem de tadıyla etkileyecek.

PÜF NOKTALARIYLA MÜKEMMEL SONUÇLAR

• Vişne Seçimi : Taze vişne bulamazsanız dondurulmuş vişne de kullanabilirsiniz. Tatlı vişne yerine ekşi vişne tercih edin.

• Baharat Dengesi: Tarçın ve yenibahar miktarı fazla kaçarsa harcınız tatlımsı bir tada dönüşebilir. Oranları dikkatli ayarlayın.

• Yaprak Seçimi: İnce, damarsız ve genç yapraklar ideal sarma yaprağıdır. Kalın yapraklar sert olabilir.

• Dinlendirme: Pişirdikten sonra en az 2 saat dinlendirin. Lezzetler oturacak ve sarmalar kendine gelecektir.

BU TARİF NERELERE AİT?

Vişneli yaprak sarma, Ege ve Trakya mutfağında sıkça rastlanan bir tarif olmakla birlikte özellikle Edirne mutfağında yaygındır. Osmanlı saray mutfağından günümüze ulaşan bu tarif, meyveli yemek geleneğinin izlerini taşır.

SAĞLIKLI, DENGELİ VE LEZZETLİ

Vişneli yaprak sarma; lifli yapısı, zeytinyağının faydaları ve antioksidan deposu vişne ile oldukça sağlıklı bir seçenektir. Vejetaryen beslenenler için de ideal olan bu tarif, sindirimi kolay ve hafif bir öğündür.