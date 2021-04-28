Virüsü unutup sokağa akın ettiler
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Virüsü unutup sokağa akın ettiler

İhlas Haber Ajansı / UMUT SAYAN - Haberler | Güncel

- Virüsü unutup sokağa akın ettiler Tüm ülke genelinde 29 Nisan'da başlayacak tam kapanmanın başlamasına az bir zaman kala vatandaşlar sokaklara akın ederek virüsü unuttu.

- Virüsü unutup sokağa akın ettiler

BALIKESİR - Tüm ülke genelinde 29 Nisan'da başlayacak tam kapanmanın başlamasına az bir zaman kala vatandaşlar sokaklara akın ederek virüsü unuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan kabine toplantısı sonrasında açıklanan kararlarda tam kapanma uygulamasına gidildiği duyurulmuştu. Açıklanan bu kararın ardından vatandaşlar yasaklar başlamadan sokaklara akın ettiler. Balıkesir'de uzun zamandır etkisini gösteren yüksek vaka artışlarını unutan vatandaşlar hayatlarını virüs yokmuş gibi yaşıyorlar. Özellikle kalabalık cadde ve sokaklarda maske ve mesafe kuralına riayet etmeyerek dolaşan birçok insan bulunuyor. Yasağa az bir süre kala banka ve kuruyemiş dükkanlarının önlerinde ve kozmetik dükkanları ve kıyafet dükkanlarında da yoğun bir şekilde kuyruklar oluşuyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından sıkı bir şekilde denetlenen kalabalık ortamlarda virüsün yayılımının en aza indirilmesi çabalanıyor. Kalabalık ortamlarda maske takmayan vatandaşlar hakkında da kolluk kuvvetleri gereken idari işlemleri gerçekleştiriyorlar.

Virüsü unutup sokağa akın ettiler
Virüsü unutup sokağa akın ettiler
Virüsü unutup sokağa akın ettiler
Virüsü unutup sokağa akın ettiler
Virüsü unutup sokağa akın ettiler
Virüsü unutup sokağa akın ettiler
Virüsü unutup sokağa akın ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT SAYAN

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