"Virüslere karşı vücut direnci en önemlisi"
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Ahmet Özkul, Türkiye

"Virüslere karşı vücut direnci en önemlisi"

"Virüslere karşı vücut direnci en önemlisi" Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Özkul, virüslere karşı alınabilecek en önemli tedbirin vücut direncini yüksek tutmak olduğunu söyledi.

11.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:58

"Virüslere karşı vücut direnci en önemlisi"

BURSA - Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Özkul, virüslere karşı alınabilecek en önemli tedbirin vücut direncini yüksek tutmak olduğunu söyledi.

Vatandaşlara virüslere karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Hayat Hastanesi, dezenfekte ve temizlik konularını sıklaştırdı. Hastaneye gelenlerin dezenfektanla korunmaları sağlanırken, sık kullanılan alanlarında temizliğine dikkat ediliyor. Korana virüsü salgını ile alakalı gerçekten dünyanın önemli bir noktadan geçtiğini belirten Dr.Özkul, "Tedbir alınması konusunda Türkiye, çok isabetli hareket etti. Dünyanın her yerinde etkili olurken, Türkiye korunma yollarında etkili rol oynadı. Mutlaka tedbirli olunmalı, paniğe kapılmadan hareket edilmelidir. Sağlık kuruluşları olarak bizlerde tokalaşmamaya, kucaklaşmamaya özen göstererek mesafeyi korumanın gerekliliğine dikkat çekiyoruz. Çünkü insandan insana bulaşıyor. Baktığınız zaman önceki virüs, grip gibi yayılıyor ve tehlikeli tarafı da var. Çok kalabalık olan yerlerde tedbirli ve temkinli olunmalı. Kronik rahatsızlığı olanlar bu konulara daha dikkatli olmalı" dedi.

El temizliğinin bu konuda çok önemli olduğunu belirten Özkul, "Bizler hastanemize gelen misafirlere el dezenfektanı sunuyoruz. Enfeksiyonda en önemli yerler eller ve 1 metre mesafeye kadar olan enfekte kişiler. Gündelik hayatın içerisinde de bu temizliğe dikkat edilmelidir. Bizlerde hastanemizde, en son kimyasal ürünlerle insanların yoğun olarak kullandığı butonlar, tırabzanlar ve ortak alanların temizliğini sıklıkla tekrarlıyoruz. Vücut direnci çok önemli, uyku düzenine dikkat edilmeli, bağışıklık sistemini güçlendirici besinler tercih edilmeli ve kötü alışkanlıklardan uzak durulmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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