Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
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Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım

İbrahim Tatlıses'in ünlendirdiği oryantal Didem Kınalı, Salgın döneminde işleri iptal olduğu için ekonomik kriz yaşamaya başladı. Birikimi hızla tükenen Kınalı, "Bu gidişle arabamı satacağım" dedi.

20.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:53

Yıllar önce yayınlanan İbo Show'da yıldızı parlayan oryantal Didem Kınalı, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Kınalı, ekonomik kriz yaşadığını söyledi.

"BU GİDİŞLE ARABAMI SATACAĞIM"

Habertürk'te yer alan habere göre: Cihangir'de köpeğini gezdirirken objektiflere yansıyan Didem, muhabirlerin sorularını yanıtlarken yaşanan süreç ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Ekonomik sıkıntı çektiğini belirten 34 yaşındaki Kınalı, "Pandemi süreci içerisinde hala iş yok. Hazıra dağ dayanmıyor. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Para kazanamıyoruz. Bu gidişle arabamı satacağım, elimden başka bir şey gelmiyor" şeklinde konuştu.

Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
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