"Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs, durup dururken yayılmıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs, durup dururken yayılmıyor. Bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor" dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından korona virüs konusunda uyarıda bulundu. Koca,"Virüs, durup dururken yayılmıyor. Bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor. Aramızdan bazıları ağır hasta oluyor. ve birçoğumuzun yakını hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA