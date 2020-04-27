Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
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Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı

Dünyada yaşanması muhtemel pandemileri önceden tespit etmek amacıyla başlatılan Predict girişiminde görev alan virüs avcıları mağaraları gezerek yeni tür koronavirüsleri tespit ediyor. Ekip toplamda 500'den fazla koronavirüs saptadı. Çin'de başlayan Kovid-19 salgınıyla benzerlik gösteren bir korona türü aynı ekip tarafından 2013 yılında keşfedildi.

Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
27.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:08

yüzde 96.2 oranında benzerlik gösteren bir koronavirüs türü aynı ekip tarafından 2013 yılında keşfedildi.

Bir grup bilim insanı gelecekteki virüs salgınlarını engellemek için sürekli mağaralara girip yarasalardan örnek topluyor. 2009 yılında başlatılan Predict isimli girişiminin tek bir amacı var.

ABD hükümetinin sağladığı fonlarla çalışan bilim insanları dünyanın farklı bölgelerinde mağaralara girip yeni tür koronavirüsleri tespit etmeye çalışıyor.

CNN'de yer alan habere göre birçok araştırma grubunun bir araya gelmesiyle oluşan ekip 10 yıldan uzun bir sürede 15 bin yarasadan örnek topladı. Bu örneklerin incelenmesiyle 500 yeni koronavirüs tespit edildi.

Virüs avcıları 500'den fazla koronavirüs türü saptadı

KOVİD-19 2013 YILINDA TESPİT EDİLDİ

Çin'de başlayan Kovid-19 salgını da çalışmalar sonucunda oluşturulan veri tabanına 2013 yılında kaydedildi. Predict'e veri sağlayan bir EcoHealth Alliance çalışanı Peter Daszak Covid-19'un 2013 yılında keşfedilen koronavirüs türüyle yüzde 96.2 oranında benzeştiğini aktardı.

Daszak'a göre geri kalan yüzde 3,8 oranındaki farklılığın temel sebebi yarasanın bünyesinde barınan coronavirüsün insanlara bulaşmadan önce aracı bir hayvana bulaşmasından kaynaklanıyor.

Peter Daszak son 10 yılda 20'den fazla ülkeye giderek örnek toplayan bir virüs avcısı.

Virüs avcıları 500'den fazla koronavirüs türü saptadı

"15 BİN KORONAVİRÜS TÜRÜ VAR"

Virüs avcıları olarak adlandırılan bu grup koruyucu elbiselerle mağaralara girip yarasa yakalıyor. Hayvanların kanatlarından alınan kan ve diğer vücut sıvılarını inceliyor. Bu verilerle yüksek tehlike gösteren örneklerin bulunduğu bölgede yeni bir pandeminin önlenmesi amaçlanıyor.

Predict kurulduktan sonra insanlara bulaşmış olan 5 yeni tür corona virüs tespit edildi. Daszak'a göre yarasalar 15 binden fazla koronavirüs türüne ev sahipliği yapıyor. Bilinen tür sayısı ise birkaç yüzün üzerine çıkmıyor.

Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
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Dünya Manşet

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