Viranşehir'de inşaat işçisi, elektrik akımına kapılıp, öldü
22.11.2020 14:34 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:39
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Fadıl Aydoğan (40) çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Fadıl Aydoğan (40) çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Viranşehir'e bağlı Elbeğendi Mahallesi'nde meydana geldi. Fadıl Aydoğan, çalıştğı inşaatta elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine gelen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine götürülen Aydoğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Fadıl Aydoğa'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL