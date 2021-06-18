Viranşehir'de imar sorununu çözüme kavuşuyor
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Viranşehir'de imar sorununu çözüme kavuşuyor

Viranşehir'de imar sorununu çözüme kavuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin mahkeme kararı İptal edilen imar sorunu ile ilgili yaptığı girişimler meyvesini verdi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin mahkeme kararı İptal edilen imar sorunu ile ilgili yaptığı girişimler meyvesini verdi.

2018 yerel seçimler öncesi ilçe halkına göreve geldiği takdirde iptal edilen İmar sorununu çözme sözü veren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, göreve geldikten sonra bu sözünü yerine getirmek için Viranşehir Ankara yolunda adeta mekik dokudu. Ekinci'nin sorunun çözümü için gerek Ankara ve gerekse Şanlıurfa'da yaptığı yoğun girişimler sonucu İmar planı sorununda sona gelindi. Viranşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilen 1/5000 nazım imar planı, bugün meclisin olağanüstü toplanması ile oybirliğiyle kabul edildi. Kangrenleşen sorunun oybirliği ile kabul edilmesinin ardından kürsüye çıkan Ekinci, İlçenin imar planı sorununu bugün itibariyle çözüme kavuşturmanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi. İlçe halkına verdiği sözleri bir bir yerine getirmekten de ayrıca mutlu olduğunu ifade eden Ekinci, Yeni imar planının Viranşehir'e hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Ekinci, sorunun çözülmesinde büyük emekleri olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Selim Polatkan, imar daire başkanlığına, imar komisyonuna, büyükşehir belediye meclis üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Viranşehir'de imar sorununu çözüme kavuşuyor
Viranşehir'de imar sorununu çözüme kavuşuyor
Viranşehir'de imar sorununu çözüme kavuşuyor
Viranşehir'de imar sorununu çözüme kavuşuyor
Viranşehir'de imar sorununu çözüme kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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