Virajı alamayan tırın sülfürik asit yüklü tankeri devrildi! Araç bir anda alev topuna döndü

İnegöl-Domaniç karayolu üzerinde Domaniç istikametine seyir halinde olan Muhittin Bilgen (45) yönetimindeki sülfürik asit yüklü TIR'ın tanker kısmı, sürücünün virajı alamaması nedeniyle devrildi. Saat 22.00 sıralarında gerçekleşen kaza sonucu TIR'da çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN ZORLUKLA ÇIKABİLDİ

Sürücü alev topuna dönen araçtan zorlukla çıkarken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, tanker kullanılamaz hale geldi.

TANKERDEKİ ASİT TARIM ARAZİSİNE AKTI

Tankerde bulunan sülfürik asidin tarım arazisine akması üzerine jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı. Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerine de konu ile ilgili bilgi verildi. Tankerdeki asitin başka bir tankere tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.