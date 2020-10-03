Virajı alamadı, otomobiliyle evin bahçesine uçtu
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Virajı alamadı, otomobiliyle evin bahçesine uçtu

03.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 03.10.2020 16:04

Bursa'da virajı alamayan otomobil sürücüsü, aracıyla 5 metre yükseklikten evin bahçesine uçtu. Genç sürücü ölümden döndü, bahçelerinde kopan gürültüyle birlikte kapıya koşan aile büyük korku yaşadı.

Mudanya ilçesinin Hasanbey Mahallesinde meydana gelen olayda, 16 UAG 69 plakalı otomobiliyle rampa aşağı inen S.K. (23) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan otomobil, önündeki istinat duvarını ve tel örgüleri aşıp 5 metre yükseklikten aşağıdaki evin bahçesine uçtu. Emniyet Kemerinin takılı olan genç sürücü, hayatta kaldı.

Virajı alamadı, otomobiliyle evin bahçesine uçtu

SÜRÜCÜ ŞOK GEÇİRDİ

Evde otururken büyük bir gürültüyle neye uğradıklarını şaşıran vatandaşlar dışarı fırladı. Olaydan yara almadan kurtulan S.K. bir müddet şok geçirdikten sonra 112 Acil Servis ekipler tarafından olay yerinde kontrolleri sağlandı. Genci daha sonra polis ekipleri, evine bıraktı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Virajı alamadı, otomobiliyle evin bahçesine uçtu
Virajı alamadı, otomobiliyle evin bahçesine uçtu
Virajı alamadı, otomobiliyle evin bahçesine uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ERMN: Allah büyüğünden esirgesin. . .
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