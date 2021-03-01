Virajda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Virajda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

01.03.2021 22:10 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:14
Virajda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

MERSİN'in Silifke ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek ve başka bir otomobil ile çarpıştı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek ve başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi Akçakıl mevkii NATO Limanı yakınlarında meydana geldi. Silifke'den Antalya yönüne giden Mehmet Kılıç yönetimindeki 80 DY 410 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, karşı şeride geçerek Ali Akdoğan'ın kullandığı 33 BDR 54 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mehmet Kılıç ve yanındaki Ali Mukadder Aksay hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Slifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Virajda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
Virajda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
Virajda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
Virajda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike CEYLAN KAÇAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Zeki Müren Sinan Akçıl Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman Mustafa Yumlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Virajda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 22:23:31. #1.14#
title