VİP araç, kavşakta otomobille çarpıştı: 2 yaralı
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VİP araç, kavşakta otomobille çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

VİP araç, kavşakta otomobille çarpıştı: 2 yaralı Antalya'da VİP araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

VİP araç, kavşakta otomobille çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'da VİP araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Boğazkent mahallesinde saat 20: 45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alper Acar'ın kullandığı 07 KT 095 plakalı VİP araç ile Deniz Özen'in kullandığı 34 DLD 859 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Turizm şirketine ait olan VİP araç sürücüsü Acar ile, otomobilde bulunan sürücü Özen'in annesi Yasemin Özen olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Özen ailesinin tatil için İsviçre'den geldiği öğrenilirken sürücü Deniz Özen yaptığı açıklamadı, "Kavşakta araçlar geçmek için duruyordu. Sonra bir aracın arkadan gelerek hızlı bir şekilde gelerek bize vurdu" dedi. Kaza sile ilgili soruşturma başlatıldı.

VİP araç, kavşakta otomobille çarpıştı: 2 yaralı
VİP araç, kavşakta otomobille çarpıştı: 2 yaralı
VİP araç, kavşakta otomobille çarpıştı: 2 yaralı
VİP araç, kavşakta otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

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