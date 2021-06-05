Vinçten düşen 5 çocuk babası operatör, çocuklarına bakabilmek için 3 tekerlekli motosiklet istiyor
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Vinçten düşen 5 çocuk babası operatör, çocuklarına bakabilmek için 3 tekerlekli motosiklet istiyor

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Haberler | Yaşam

Vinçten düşen 5 çocuk babası operatör, çocuklarına bakabilmek için 3 tekerlekli motosiklet istiyor Adana'da yaşayan 44 yaşındaki İbrahim Alagöz, vinç operatörlüğü yaptığı sırada vincin üzerinden düşerek eli ve ayağı kırıldı İş göremez hale gelen Alagöz, çocuklarına bakabilmek için 3...

Vinçten düşen 5 çocuk babası operatör, çocuklarına bakabilmek için 3 tekerlekli motosiklet istiyor

Adana'da yaşayan 44 yaşındaki İbrahim Alagöz, vinç operatörlüğü yaptığı sırada vincin üzerinden düşerek eli ve ayağı kırıldı

İş göremez hale gelen Alagöz, çocuklarına bakabilmek için 3 tekerlekli motosiklet istiyor

ADANA - Adana'da yaşayan 44 yaşındaki vinç operatörü İbrahim Alagöz, vinçten düşerek iş göremez hale geldi. 5 çocuk babası olan Alagöz, evine ekmek götürüp çocuklarına bakabilmek için hayırseverlerden 3 tekerlekli motosiklet yardımı istedi.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde oturan 5 çocuk babası İbrahim Alagöz, vinç operatörlüğü yaptığı sırada, vincin üzerinden düşerek belini ve elini kırdı. Elinden 7, ayağından 6 kez ameliyat olduğunu dile getiren Alagöz, "Vincin üzerinden düştükten sonra belimi, elimi kırdım. Ayak bileğimi ve el bileğimi dondurdular. Bundan dolayı çalışamaz oldum. Evimiz kira, 5 tane çocuğum var. Devletin verdiği iş göremez ödeneği var. Başka bir gelirim yok. Durum bundan ibaret, ben sizlerden Allah rızası için yardım istiyorum. Rabbim ne verirse herkesin gönlüne göre versin" dedi.

"Evine ekmek götürebilmek için 3 tekerlekli motosiklet istiyor"

İbrahim Alagöz, "Sizlerden Allah rızası için 3 tekerli motosiklet istiyorum. Çocuklarımı ekmek parası kazanabilmek için, çocuklarımın rızkını giderebilmek için ekmek parası kazanmak için bu yardıma ihtiyacım var" diye konuştu.

Vinçten düşen 5 çocuk babası operatör, çocuklarına bakabilmek için 3 tekerlekli motosiklet istiyor
Vinçten düşen 5 çocuk babası operatör, çocuklarına bakabilmek için 3 tekerlekli motosiklet istiyor
Vinçten düşen 5 çocuk babası operatör, çocuklarına bakabilmek için 3 tekerlekli motosiklet istiyor
Vinçten düşen 5 çocuk babası operatör, çocuklarına bakabilmek için 3 tekerlekli motosiklet istiyor
Vinçten düşen 5 çocuk babası operatör, çocuklarına bakabilmek için 3 tekerlekli motosiklet istiyor
Vinçten düşen 5 çocuk babası operatör, çocuklarına bakabilmek için 3 tekerlekli motosiklet istiyor
Vinçten düşen 5 çocuk babası operatör, çocuklarına bakabilmek için 3 tekerlekli motosiklet istiyor
Vinçten düşen 5 çocuk babası operatör, çocuklarına bakabilmek için 3 tekerlekli motosiklet istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye

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